आज 8 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: सीख सलाह व सूझबूझ से आगे बढ़ें, तार्किकता से बात रखें

Aaj ka Kark Rashifal 8 September 2025, Cancer Horoscope Today: सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रहें. देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ें. अतिउत्साह न दिखाएं. अन्य की बातों के प्रति अतिसंवेनदशीलता न दिखाएं.

cancer horoscope
कर्क - आर्थिक कार्य व्यापार सामान्य गति से आगे बढ़ता रहेगा. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. वरिष्ठों का साथ सानिध्य उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. तैयारी से आगे बढ़ें. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. सभी मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रहें. देशकाल एवं परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ें. अतिउत्साह न दिखाएं. अन्य की बातों के प्रति अतिसंवेनदशीलता न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज पर फोकस होगा. रुटीन बेहतर बनाए रखें. भेंटवार्ता में संकोच रहेगा. करियर कारोबार में सकारात्मक नजरिया रखें. सीख सलाह व सूझबूझ से आगे बढ़ें. तार्किकता से बात रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियों के संरक्षण पर जोर देंगे. वित्तीय विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. आकस्मिकता बनी रहेगी. संबंधों का लाभ मिलेगा. वरिष्ठों की बातों को अनदेखा न करें. अनजान लोगों से सजग रहें.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों के साथ बना रहेगा. चर्चा में विनम्रता दिखाएं. बड़ों की बातों पर ध्यान दें. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. गरिमा गोपनीयता बनाए रहेंगे. मितभाषी बने रहें. भावुकता से बचेंगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. धैर्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावावेश में न आएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. सबको साथ लेकर चलें. खानपान में सात्विकता बरतें. अधिक भार न उठाएं.

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : पितरों का स्मरण बनाए रखें. अर्घ्य दें. मीठे रसीले फल व पदार्थ बांटें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धैर्य रखें.

