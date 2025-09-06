आज 6 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के वाणिज्यिक प्रयास सामान्य बनेंगे, जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे

कर्क - आवश्यक विषयों को दोपहर से पहले पूरा करने का प्रयास रखें. पारिवारिक मामलों में व्यर्थ संवाद से बचें. बहकावे व आवेश में नहीं आएं. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे. आपसी संबंधों में प्रभाव बनाए रखेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान देंगे. साथीगणों का समर्थन बना रहेगा. साझेदारी की भावना रहेगी. यात्रा संभव है. आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में सहज वातावरण रहेगा.



नौकरी व्यवसाय- रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वाणिज्यिक प्रयास सामान्य बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में सम्भाल रहेगी. बड़प्पन की भावना रखें.

धन संपत्ति- कारोबार में धैर्य बनाए रखेंगे. जरूरी सूचनाएं साझा करेंगे. परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे. कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. मामले लंबित रखने से बचें.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सहकार बढ़ाए रहेंगे. घर में खुशियां बनी रहेंगी. धूर्त से दूरी बनाए रखें. धोखा मिलने की आशंका है. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. कुटुम्बियों से भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. सभी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- टीमवर्क बढ़ा रहेगा. खानपान पूर्ववत् रहेगा. सेहत पर ध्यान दें. साख सम्मान बढ़ाए रखें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 6 और 8

शुभ रंग : वाटर ब्लू

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव न्याय के देवता शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. पीड़ित की हेल्प करें.

