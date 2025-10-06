scorecardresearch
 

आज 6 अक्टूबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 6 October 2025, Cancer Horoscope Today: आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोतरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

cancer horoscope
कर्क - उच्च शैक्षित प्रयासों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. विषय विशेष में दखल बढ़ाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में पहल बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. चहुंओर उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. साहस पराक्रम में इजाफा होगा. भाग्यबल की मदद से महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. उद्योग व्यवसाय में उछाल रहेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में हल होंगे.

धन संपत्ति-  कलात्मक प्रयासों पर फोकस बढ़ाएंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. योग्यता से राह बनाएंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. अनुभवियों और अधिकारियों से संवाद बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ खुशियों को बांटेंगे. सुखकर समय साझा करेंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. रिश्ता मजबूत होग. सहज वाणी व्यवहार रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. विविध प्रयास सफल होंगे. श्रेष्ठ जनों से सुखद भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आकर्षण बढ़ेगा. शैली आकर्षक रहेगी. विभिन्न कार्य संवरेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. मनोबल बढ़ाए रहें.

