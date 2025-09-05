scorecardresearch
 

आज 5 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे, भूमि भवन के मामले बनेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 5 September 2025, Cancer Horoscope Today: अपनों का सहयोग समर्थन बढ़ेगा. साझीदारी के कार्यों को गति देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे.

cancer horoscope
कर्क - लाभ का स्तर बेहतर बना रहगा. कार्यक्षेत्र में उत्सव का वातावरण रहेगा. अवरोध दूर होंगे. साहस पराक्रम बढ़ाए रखेंगे. अपनों का सहयोग समर्थन बढ़ेगा. साझीदारी के कार्यों को गति देंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. निजी जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामले गति बनाए रखेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. लाभ प्रभावपूर्ण रहेगा. अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. सहकारिता की भावना बनाए रखेंगे. पेशेवर सहजता का भाव रखेंगे.

धन संपत्ति- निर्णय में सहज रहेंगे. टीम पर भरोसा रहेगा. सबका सहयोग पाएंगे. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. मूल्यवान खरीदी कर सकते हैं. सफलता की राहें खुलेंगी. साझा कार्यों पर जोर देंगे. भूमि भवन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चाओं में मिठास रहेगी. मन के मामले संवरेंगे. दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें. रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी. निजी जीवन में प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावी लोगों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत बने रहेंगे. आकर्षण बना रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. वचन रखें.

---- समाप्त ----
