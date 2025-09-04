आज 4 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: फोकस बढ़ाकर रखेंगे, जिम्मेदारी लेंगे

कर्क - सहकारिता और परस्पर मदद की भावना महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सहयोगी होगी. परिजनों से संबध मधुर बनाए रखेंगे. निजी रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे. कामकाज में धैर्य का परिचय देंगे. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे. करीबियों का साथ पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में करीबी सहयोग देंगे. सहमति से निर्णय लेंगे. जिम्मेदारों से भेंट को जाएंगे. महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को स्थायित्व मिलेगा. वातावरण का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- नेतृत्व एवं भूमि भवन के विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. उद्योग व्यापार में जगह बनाए रखेंगे. साझा प्रयास सधेंगे. लाभ पर संवरेगा. फोकस बढ़ाकर रखेंगे. जिम्मेदारी लेंगे.



प्रेम मैत्री- घर में आपसी विश्वास बढ़ेगा. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. मानसिक संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. घर में शुभता बढ़ेगी. सभी के प्रति सहयोग समर्थन रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी यवहार आकर्षक रहेगा. करीबियों को जुड़कर चलेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे. खानपान उम्दा रहेगा. बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 4

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. टीम संवारें.



---- समाप्त ----