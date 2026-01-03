scorecardresearch
 
आज 3 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: संसाधन बढ़ाएंगे, उधार के लेनदेन से बचें

Aaj ka Kark Rashifal 3 January 2026, Cancer Horoscope Today: न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा.

कर्क - आर्थिक अवरोध बने रह सकते हैं. खर्च एवं निवेश के विषय गति लेंगे. वेदेशिक कार्योंं में रुचि रखेंगे. रिश्तों में संपर्क संवाद बेहतर होगा. विवेक बड़प्पन से काम लें. विविध कार्यकारी मामले लंबित रह सकते हैं. विनम्रता बनाए रहेंगे. खर्च पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में धैर्य बनाए रहें. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. विविध मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषय गति पाएंगे. लिखापढ़ी में गलती न करें. कामकाजी वातावरण सामान्य बना रहेगा. ठगी की आश्ांका है.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सावधान रहें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. अनुबंधों में लापरवाही न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों के प्रति सजग होंगे. भावनात्मक विषयों में संवेदनशीलता बनाए रहें. चर्चा वार्ता में उतावलेपन से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सजग रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिकता पर बल देंगे. खानपान सामान्य रहेगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्यगत लापरवाही न करें. मनोबल बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 3 5 और 8
शुभ रंग : श्वेत

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----
