आज 2 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: विदेश के मामले बनेंगे, आय सामान्य रहेगी

कर्क - कारोबारी गतिविधियों पर जोर रखेंगे. पेशेवर ढिलाई व लापरवाही बरतने से बचें. सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. रिश्तों को निभाने में आगे रहेंगे. खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. न्यायपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. दूर देश की यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्योंं में जल्दबाजी से बचें. करियर संबंधी मामलों में सावधानी बनाए रखें. व्यापार में स्पष्टता रखें. पेशेवरों का भरोसा जीतें. कार्य विस्तार के मौके बनेंगे. दिखावे में न आएं.

धन संपत्ति-- आर्थिक चिषयों में उतावली से बचें. नीति नियमों का पालन करें. निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रहेगी. विदेश के मामले बनेंगे. आय सामान्य रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. इच्छित वस्तु की प्राप्ति संभव है.

प्रेम मैत्री- रिश्तों मे खुशी बनाए रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. सुख सामंजस्य में वृद्धि होगी. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. प्रेम के मामले में सजग रहें. संवाद संपर्क में सहजता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारें. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. नीति नियमों पर ध्यान दें. तैयारी बढ़ाए रहें.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. नियम रखें.

