आज 1 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले अपनों की मदद करेंगे, साल के पहले दिन पहनें इस रंग के कपड़े

कर्क- आर्थिक लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. चहुंओर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यावसायिक मामलों में विभिन्न प्रयास बनाए रहेंगे. लाभ ऊंचा होगा. नवीन कार्यों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. विविध मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य सधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठ जन सहयोगी होंगे. मित्रगण साहस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर मे उछाल रहेगा. साज संवार पर जोर होगा. उद्योग व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. अर्थ व्यापार के प्रयास गति लेंगे. प्रबंधन के कार्यों में साहस पराक्रम बढ़ेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंध पक्ष में बनेंगे. हितलाभ के प्रयास संवार पाएंगे. जीवन स्तर बढ़त पर रहेगा. लक्ष्य पूरे होंगे. इच्छित सफलता से उत्साह बना रहेगा. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. अनुशासन से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में उत्साह रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखेंगे. निजी मामले बेहतर बनेंगे. भेंट मुलाकात में इच्छित परिणाम बनेंगे. मन के संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे. मित्रों को सहयोग पाएंगे. स्पष्टता बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सुख सौख्य बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : ऑरेंज

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. व्यवहार मीठा रखें.

