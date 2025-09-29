scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 29 सितंबर 2025: मिथुन राशि वाले वित्तीय कार्यों में पाएंगे उछाल, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 29 September 2025 (आर्थिक राशिफल): स्थायित्व को बल मिलेगा और संपत्ति बढ़त पर रहेगी. साझेदारी के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे, और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों को अपनी कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखना चाहिए. आपका आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. विभिन्न लंबित विषयों में गति आएगी. आप भेंट चर्चाओं में सफल होंगे, और इच्छित परिणाम बनेंगे. आपकी अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.

वृष: वृष राशि के लोगों को प्रबंधकीय पक्ष पर ध्यान देना चाहिए. आप सतर्कता बनाए रखें, और नीति-नियम का पालन करें. तैयारी से आगे बढ़ें. रुटीन बेहतर रखें, और व्यवस्था पर भरोसा रखें. लेनदेन में सावधानी रखें. भ्रम व बहकावे में न आएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक भूमि भवन के कार्य साधेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा, और संपत्ति बढ़त पर रहेगी. साझेदारी के प्रयासों को गति देंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे, और जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. आपको प्रभावी प्रस्ताव मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सोमवार के दिन वृश्चिक राशि वाले कार्यों में पाएंगे अच्छे परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल 
Fortune Wheel: Katyayani Puja will help you find your desired life partner!
आज कैसा रहेगा आपका दिन, मां कात्यायनी की कैसे पाएं कृपा, देखें 'भाग्य चक्र' 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
कुंभ राशि वाले धनधान्य में पाएंगे बढ़ोतरी, जानें अन्य राशियों का हाल 
कन्या राशि वाले करियर पर फोकस रखेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन  

कर्क: कर्क राशि के लोगों को वित्तीय कार्यों में उछाल बनाए रखना चाहिए. बजट से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. स्थितियाँ सामान्य रहेंगी. सुनी सुनाई बातों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण रखें. श्रमशीलता रखें और विवाद से बचें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का आर्थिक प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में लाभ रहेगा. आप तेजी से लक्ष्य पाएंगे, और स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अति उत्साह से बचें. साथियों पर भरोसा बना रहेगा. विपक्ष के प्रति सतर्कता बनाए रखेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा. आप संसाधनों को क्रय करेंगे, और प्रबंधकीय प्रदर्शन सुधरेगा. भवन वाहन की खरीदी में रुचि बनाए रख सकते हैं. व्यवस्था पर जोर देंगे. विभिन्न कार्यों की सूची बनाकर आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों के व्यावसायिक विविध मामलों में उत्साह बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी, और सुखकर सूचनाएं प्राप्त होंगी. विरोधी शांत बने रहेंगे, और प्रभावशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ मिलेगा. आप अपना लाभ संवारेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों की बैंकिंग कार्यों व बचत में सक्रियता रहेगी. आप संग्रह और संरक्षण पर ध्यान देंगे. कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे, और आर्थिक पक्ष को मजबूती मिलेगी. धन संपदा के मामले बेहतर बनेंगे. रहन सहन में भव्यता रहेगी. कीमती भेंट मिलेगी.

धनु: धनु राशि के जातकों के कारोबारी मामले उम्मीद से अधिक सफल होंगे. आप वित्तीय प्रस्तावों को गति देंगे, और लोकप्रियता का ग्राफ चढ़ेगा. योजनाएं आकार लेंगी, और श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. साख और ख्याति बढ़ेगी. आप बचत बढ़त पर बनाए रखेंगे.

मकर: मकर राशि के लोग नीति नियमों का पालन बढ़ाएंगे. आर्थिक लाभ को नियमित रखेंगे. विपक्षियों से सावधान रहेंगे. रणनीति बनाकर आगे बढ़ेंगे, और वरिष्ठों की सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. ठगी में न आएं.

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का वाणिज्यिक पक्ष संवरेगा. लाभ में सुधार बढ़ेगा, और कारोबार में तेजी रखेंगे. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. आप इच्छित कार्य पूरे करेंगे, और सबको साथ लेकर चलेंगे. लेनदेन में बेहतर रहेंगे, और तेजी से आगे बढ़ेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों के प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. लाभ उत्तम रहेगा, और आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यावसायिक संबंध सुधरेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन मिलेंगे. योजनाओं में गति आएगी, और आप अपना सम्मान बनाए रखेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement