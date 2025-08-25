Arthik Rashifal 25 अगस्त 2025: वृश्चिक राशि वाले लेनदेन से बचें, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मेष, वृष और मिथुन के लिए आज का दिन

मेष राशि के जातकों को आर्थिक लेनदेन में संकोच बढ़ा रहेगा. उनका लाभ प्रभावित रह सकता है. विरोधियों की सक्रियता से उलझन बनी रहने की आशंका है. वे अनुभवी लोगों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. वृष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. उन्हें अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक तेजी बनी रहेगी. वे वित्त कार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. मिथुन राशि के जातक निर्णय में उतावलेपन से बचें. गलती से कार्य प्रभावित होने की आशंका है.

कर्क, सिंह और कन्या के लिए खास दिन

कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ और प्रयास पक्ष में बनेंगे. वातावरण की सकारात्मकता बल पाएगी. वे भेंट-वार्ता को उचित दिशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. उन्हें शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सुख-सुविधाओं में वृद्धि की संभावना होगी. सिंह राशि के जातकों को आर्थिक भेंट-वार्ता व प्रस्ताव को समर्थन मिलेगा. उनका जीवनस्तर सुधरेगा. वे धन-धान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. कन्या राशि के जातकों के इच्छित परिणामों से साहस बढ़ेगा. उनका लाभ प्रतिशत सुधर पाएगा.

तुला, वृश्चिक और धनु राशि को सलाह

तुला राशि के जातकों का अर्थलाभ मिलाजुला रहेगा. वे खर्च व निवेश पर अंकुश रखें. बजट की अनदेखी से बचें. विविध मामलों में सजग रहें. अनुबंध पर ध्यान दें. वृश्चिक राशि के जातक कामकाजी प्रबंधन बढ़ाएंगे. वे उधार के लेनदेन से बचेंगे. कारोबारी मामलों में उम्मीद से बेहतर रहेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. धनु राशि के जातकों को लाभ के अवसर बेहतर रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. उन्हें सहज उपलब्धियां प्राप्त होंगी.

मकर, कुंभ और मीन के लिए अवसर

मकर राशि के जातकों में जोखिम लेने का भाव बढ़ेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. चर्चाओं में वे प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. वे अपनों का सहयोग पाएंगे. कुंभ राशि के जातक रुटीन प्रस्ताव पाएंगे. अप्रत्याशित स्थिति पर अंकुश बढ़ाएं. दबावपूर्ण स्थिति बनी रह सकती है. वे बड़प्पन की सोच रखें और अनुशासन से आगे बढ़ें. मीन राशि के जातकों का लाभ का स्तर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. उनका सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. चर्चा में सूझबूझ बनाए रखेंगे.

