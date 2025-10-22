Arthik Rashifal 22 अक्टूबर 2025: तुला राशि वाले आर्थिक मामलों में रखेंगे धैर्य, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को कामकाज में जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहिए. मित्र व वरिष्ठ सहयोगी रहेंगे, और लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. तेजी के अवसर बढ़त पर रहेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को धोखेबाज की बातों में आने से बचना चाहिए. लेनदेन में सावधान रहें. सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखना चाहिए. लक्ष्य पर फोकस रहेगा, और आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. साहस से कार्य बनेंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आर्थिक लक्ष्य साधने चाहिए. हितलाभ पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. व्यवसाय पर ध्यान दें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों की अधिकारी से भेंट होगी. कारोबार में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्य पूरे करेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों का धनलाभ बढ़ा रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी. संग्रह संरक्षा पर बल रहेगा. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य के मामले संवरेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों का सफलता का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. नियमों का पालन करेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंगे. आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं में गति रखेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का आर्थिक लाभ मध्यम बना रहेगा. खर्च तुलनात्मक बढ़ा हुआ रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. अनुबंधों में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. उधार देने से बचें.

धनु: धनु राशि के जातकों की पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. साझा भावना बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. लंबित मामलों में गति आएगी.

मकर: मकर राशि के लोगों की साख सम्मान बढ़ेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष में सफलता बढ़ेगी. अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का पेशेवर में इच्छित प्रदर्शन बनाए रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने का भाव बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद रहेंगी.

मीन: मीन राशि के लोगों का आर्थिक पक्ष मिश्रित रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें. भेंट में सावधान रहें.

