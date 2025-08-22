scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 22 अगस्त 2025: तुला राशि वाले महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 22 August 2025 (आर्थिक राशिफल): सकारात्मक परिणाम बनेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. वे महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में वे बेहतर रहेंगे.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष 
मेष राशि के जातक अपनी निजी उपयोग की वस्तु खरीद सकते हैं. भवन और वाहनादि की खरीदारी भी संभव है. वे जिम्मेदार लोगों और वरिष्ठों की बात सुनेंगे. नियम-कानून बनाए रखेंगे और अनुभव का लाभ उठाएंगे. 

वृष 
वृष राशि के जातक अपने वित्तीय लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे. विभिन्न कार्यों में उनकी सफलता बढ़ेगी. वे सहकारिता को बढ़ावा देंगे. वाणिज्यिक संबंधों का लाभ उठाएंगे. 

मिथुन 
मिथुन राशि के जातकों को इच्छित सफलता से उत्साह मिलेगा. वे संपत्ति के कार्यों पर ध्यान देंगे. आकर्षक प्रस्तावों में वृद्धि होगी. बचत और बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों को आज मिल सकती है कोई खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल 
Wheel of Fortune: The Illness of Illusion: Causes and Solutions
भाग्य चक्र: वहम की बीमारी से मुक्ति! देखें कारण और समाधान 
life remedies
यदि जीवन में दुख ज्यादा है तो ये उपाय करें 
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
Venus transit in Cancer in 2025, beneficial time for 4 zodiac signs
शुक्र-बुध की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 30 अगस्त तक इन 3 राशियों को होगा धन लाभ 

कर्क 
कर्क राशि के जातक अपनी प्रतिभा से परिणामों को संवारेंगे. उनकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी. वे नवाचार पर जोर देंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. उनके समकक्ष उन पर भरोसा बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

सिंह 
सिंह राशि के जातक निवेश पर अंकुश बढ़ाएं. खर्च पर नियंत्रण रखें. उनका बजट बढ़ा हुआ रहेगा. ठगी की आशंका है. उन्हें लाभ प्रभावित रह सकता है. वे व्यवस्था पर जोर दें. 

Advertisement

कन्या
कन्या राशि के जातक का आर्थिक पक्ष इच्छा के अनुरूप रहेगा. उनका कार्य-व्यवसाय मजबूत होगा. वे उन्नति और विस्तार पर ध्यान केंद्रित रखेंगे.

तुला 
तुला राशि के जातक अपने लक्ष्य समय पर पूरे करेंगे. उन्हें आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. उनके सकारात्मक परिणाम बनेंगे. वित्तीय लेनदेन में गति आएगी. वे महत्वपूर्ण अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन के क्षेत्र में वे बेहतर रहेंगे. उनके संकल्पों को बल मिलेगा. 

वृश्चिक
वृश्चिक राशि के जातकों के सभी मामले अपेक्षित बने रहेंगे. उनके लाभ में तेजी से वृद्धि होगी. वे महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. 

धनु 
धनु राशि के जातकों का लाभ प्रतिशत सामान्य बना रहेगा. लक्ष्य प्रभावित रह सकते हैं. उन्हें सजगता और संवेदनशीलता से आगे बढ़ना चाहिए.

मकर 
मकर राशि के जातकों के करियर और व्यापार में वृद्धि होगी. वे सहकारिता में आगे होंगे. मदद की भावना को बल मिलेगा. उनके करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. वे स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. 

कुंभ 
कुंभ राशि के जातकों को चर्चा में परिणाम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उनकी कार्यक्षमताओं में वृद्धि होगी. पेशेवर संबंधों का सम्मान करें. आर्थिक स्पष्टता बनाए रखें. 

मीन 
मीन राशि के जातकों की आर्थिक उन्नति बनी रहेगी. वे विविध मामलों में सतर्कता से काम लेंगे. प्रशासन और प्रबंधन को बल मिलेगा. वित्तीय प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement