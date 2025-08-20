scorecardresearch
 

Feedback

Arthik Rashifal 20 अगस्त 2025: कर्क राशि वाले वित्त प्रबंधन पर ध्यान देंगे, जानिए क्या है बाकी राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 20 August 2025 (आर्थिक राशिफल): वृष राशि के जातकों की संग्रह और संरक्षण में रुचि रहेगी. उनका लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. वृश्चिक राशि के जातक लेनदेन के मामलों में ढिलाई न बरतें. आर्थिक अनुशासन पर ध्यान दें. अकारण हस्तक्षेप से बचें.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष- मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ बेहतर बना रहेगा. करियर विस्तार के प्रयास बढ़ेंगे,  कामकाज का दायरा बड़ा होगा. आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी , आप निसंकोच आगे बढ़ेंगे. 

वृष- वृष राशि के जातकों की संग्रह और संरक्षण में रुचि रहेगी. उनका लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेगा. धन-संपत्ति में वृद्धि होगी और बैंकिंग कार्यों पर उनका जोर रहेगा.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों को वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा. उनके लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा, जानिए क्या कहती है आपकी राशि 
Wheel of Fortune: Mental Health and the Influence of Planets!
कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र, जानें आज का राशिफल 
19 August 2025: मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल 
मिथुन राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, जानिए क्या है बाकी राशियों का हाल 
मिथुन राशि वालों का प्रेम और स्नेह बढ़ेगा, जानिए क्या है बाकी राशियों का हाल  

कर्क-  कर्क राशि के जातकों को वित्त प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. ठगी और धोखाधड़ी के शिकार होने से बचें. व्यर्थ की बातों को अनदेखा करें और अफवाहों में न आएं. 

सिंह- सिंह राशि के जातक का व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होगी. कामकाज के अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रहेगा. उनकी आय उम्मीद से अच्छी रहेगी.

कन्या- कन्या राशि के जातक शासन के कार्यों में बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. सभी मामलों में उन्हें राहत मिलेगी. उनकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी और वे बड़ी जिम्मेदारियां उठाएंगे.

Advertisement

तुला- तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. कार्यों में सुधार होगा. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. संपर्क और संवाद बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातक लेनदेन के मामलों में ढिलाई न बरतें. आर्थिक अनुशासन पर ध्यान दें. अकारण हस्तक्षेप से बचें. लापरवाही नहीं दिखाएं.

धनु - धनु राशि के जातक भूमि और भवन संबंधी मामले साधेंगे. प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. सफलता की उच्च संभावना बनी रहेगी. वाणिज्य और व्यापार को गति मिलेगी.

मकर- मकर राशि के जातक अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. ठगों से सजग रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता और सजगता बढ़ाएं. नीतिगत मामलों में भावुकता से बचें. 

कुंभ- कुंभ राशि के जातकों की वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी. उनका ध्यान आर्थिक पक्ष पर केंद्रित रहेगा. लक्ष्य के प्रति वे उत्साहित बने रहेंगे.

मीन- मीन राशि के जातक भवन और वाहन पर ध्यान केंद्रित रखेंगे. व्यावसायिक कार्यों में गति रहेगी. सौदेबाजी में जल्दबाजी न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement