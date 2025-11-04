scorecardresearch
 

Arthik Rashifal 4 नवंबर 2025: वृषभ राशि वाले वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 4 November 2025 (आर्थिक राशिफल): लाभवृद्धि के मौके बनेंगे. कार्य विस्तार की सोच रहेगी. मित्रों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

मेष: मेष राशि के जातकों को बजट के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए. विभिन्न प्रयासों में धैर्य व सुधार की कोशिश बनाए रखें. पेशेवरों से सहयोग मिलेगा. कामकाज में निरंतरता रहेगी. दूर देश के प्रयासों में गति आएगी. दिखावे में न आएंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों के व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. लाभवृद्धि के मौके बनेंगे. कार्य विस्तार की सोच रहेगी. मित्रों की सलाह से चलेंगे. वित्त प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ बढ़ा रहेगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को व्यावसायिक लक्ष्य पूरे करने में सहज होना चाहिए. विविध विषयों में तेजी रहेगी. लाभ प्रभाव में बेहतर रहेंगे. आर्थिक उन्नति उत्साहित रखेगी. कार्य विस्तार में तेजी आएगी. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. लक्ष्य पाने में सफलता मिलेगी.

कर्क: कर्क राशि के लोगों की अर्थ संरक्षण में वृद्धि बनी रहेगी. पारिवारिक व्यवसाय व धन संपत्ति पर ध्यान देंगे. संरक्षण में रुचि बनी रहेगी. श्रेष्ठ योजनाओं को आगे संवारेंगे. बचत एवं बैंकिंग कार्यों को बढ़ाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को तार्किक व संतुलित प्रदर्शन बढ़ाना चाहिए. बड़ों व अपनों की सीख सलाह पर अमल करेंगे. प्रबंधन के आदेश की अनदेखी से बचेंगे. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. जल्दबाजी न दिखाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी. भूमि भवन और निर्माण के मामले बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखें. साहस पराक्रम और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों का लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. वित्तीय कार्यों में प्रभावी रहेंगे. विभिन्न योजनाओं में लाभ बढ़ेगा. जीत की संभावना बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के वित्तीय मामले लाभप्रद बने रहेंगे. पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मूल्यवान वस्तु की खरीदी संभव होगी. मन के प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. जीत पर जोर रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहना चाहिए. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. भवन वाहन के मामलों में रुचि रहेगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को कारोबारी विषयों में धैर्य दिखाना चाहिए. निर्णय में जिद में न आएं. आर्थिक विषयों में लापरवाही न करें. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. अनजान से सजग रहें. आकस्मिकता बनी रहेगी.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का वित्तीय लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं गति लेंगी. चहुंओर शुभ संयोग बनेंगे. सहयोग की भावना बनी रहेगी.

मीन: मीन राशि के लोगों के इच्छित कार्य गति लेंगे. लाभ प्रभाव एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि बनेगी. प्रशासनिक लाभ का प्रतिशत संवरेगा. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. अधिकारियों से सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. चर्चाओं में शामिल होंगे.

