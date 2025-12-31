Mesh Tarot Rashifal 31 December 2025: विवादों से बचें, नए मित्र बन सकते हैं

मेष (Aries):-

Cards:-The Emperor

बेकार की वस्तुओं या योजना में समय बर्बाद न करें.इससे सफलता पाने में देरी हो सकती हैं.अपनी व्यक्तिगत भावनाएं और राज की बातें प्रिय के साथ इस समय न करें.थोड़ा सजग रहें.स्थिति प्रतिकूल हो सकती है.बिना गहराई से समझे-बुझे किसी भी दस्तावेज/कागजात पर हस्ताक्षर न करें.आर्थिक मामलों में किसी सलाहकार की मदद ले सकते है.विचारों और मेहनत को उस कार्य में लगाए.जिससे हकीकत में पूरा किया जा सके.कल्पनाशीलता वास्तविक धरातल पर कई बार कार्य नहीं करती है.कार्य क्षेत्र में नई रणनीति बनाएं.जो कार्यों को सफल बनाने में सहायक रहें.लोगों के साथ संबन्ध बेहतर करें.नए लोगों से मित्रता हो सकती है. कहीं दूर गए किसी मित्र की याद आ सकती है. सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें. बेकार के विवादों को बढ़ने न दें. शांत रहकर कार्यों को पूरा करें.किसी बड़े पिता तुल्य या पिता से सफल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिल सकता है.बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य: शीतल पेय (colddrinks) का सेवन जरूरत से ज्यादा न करें. मधुमेह और मोटापा बढ़ने का खतरा हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में की गई छोटी छोटी बचत से बड़े धन निवेश को शुरू करेंगे.

रिश्ते: छोटे भाई व बहनों से बड़ा संयोग मिल सकता है. परिवार के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते है.

