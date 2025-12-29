Mesh Tarot Rashifal 29 December 2025: खर्चों में संतुलन बनाएं, तनाव से बचाव करें

मेष (Aries):-

Cards:- The Empress

कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी कोई महिला होने के कारण थोड़ा परेशान हो सकते है.नए बदलाव कार्य क्षेत्र में आ सकते है.जो सभी को थोड़ा परेशान करेंगे.परिवार का कोई सदस्य संपत्ति को लेकर विवाद कर सकता है.इसके कारण मनमुटाव हो सकता है.भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.साझेदार के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है.किसी के साथ कोई भी जरूरी जानकारी साझा न करें.पारिवारिक मामलों को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें.कार्य क्षेत्र में अनजान लोगों से ज्यादा नजदीकियां न बढ़ाएं.

किसी से उधार मांगकर वाहन न चलाएं.दुर्घटना हो सकती है.नौकरी में समय पर काम पूरा करने का प्रयास करें.भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.अपने किसी सहयोगी से बेवजह की कहासुनी हो सकती है.संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते है.अपने अंदर की कमियों को दूर करें.वरिष्ठ सदस्यों से पूरा सहयोग मिल सकता है.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचाव करें.व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में इजाफा हो सकता है.आमदनी और खर्चों में संतुलन बनाएं.

रिश्ते: मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है.अपने साथी की समस्याओं को सुनकर समाधान करेंगे.

---- समाप्त ----