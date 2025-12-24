scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 24 December 2025: मेष राशि वालों के लिए उलझन भरा समय, धैर्य और सही फैसलों से मिलेगी सफलता

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 24 December 2025: मेष राशि के जातकों को कार्य और रिश्तों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):
Cards: Two of Swords

कार्य की सफलता को लेकर दुविधा हो सकती है. किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना उच्च अधिकारियों को दी जा सकती है. सामने वालों ने अभी योजना को लेकर कोई सही निर्णय नहीं लिया है. इस बात से आप परेशान हो सकते हैं. यह समय धैर्य और संयम से कार्यों को पूरा करने का है. किसी भी तरह की जल्दबाजी कार्य को लेकर न करें.

कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें. ऐसे कार्य जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें समय पर पूरा करें. लापरवाह स्वभाव के कारण कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं. इस समय इन रिश्तों को सुधारा जा सकता है, लेकिन पहल आपको ही करनी पड़ेगी. सामने वाले की कमियां बताकर खुद को निर्दोष साबित करने की आदत में बदलाव लाएं.

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वालों के लिए नए अवसरों का समय, सोच-समझकर उठाएं हर कदम
वेतनवृद्धि हो सकती है, गलतियों का दोहराव न करें
नई नौकरी लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है
भाइयों से अनबन हो सकती है, संपत्ति बढ़ेगी
दिखावे में ना पड़ें, रिश्ते में दूरी आ सकती है

किसी बड़ी परियोजना या योजना में कार्य करने का मौका जल्द ही मिल सकता है. अपने अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें. इससे कई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह आप बखूबी करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान को सीमित करें. वजन बढ़ना लगातार जारी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है. इसे और बेहतर बनाने के लिए बचत करनी चाहिए.

रिश्ते: टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना इस समय की मांग है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement