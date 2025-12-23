Mesh Tarot Rashifal 23 December 2025: खामोशी से अपने कार्य करें, धैर्य रखें

मेष (Aries):-

Cards:-The Tower

जीवन में अच्छे लोगों की कमी महसूस हो सकती है. ख्याली परेशानियों को दूर करें. कार्यों में हो रही गड़बड़ी आपकी लापरवाही का नतीजा हो सकती है. किसी अन्य व्यक्ति की आर्थिक मदद के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो सकती हैं. इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं. शेयर बाजार में लगाया पैसा डूब सकता है. किसी भी तरह का निवेश इस समय न करें.

समय की प्रतिकूलता नुकसान करा सकती है. यदि सावधान न रहे. तो किसी भी स्थिति को काबू करना मुश्किल हो सकता है. व्यवसाय में साझेदार पर अति विश्वास न करें. कार्यों को समय पर पूरा करें. धन निवेश में दूसरों की बातों की सत्यता अवश्य जांचें. पैसों का निवेश बिना अपनी संतुष्टि के न करें. जरा भी संदेह होने पर कार्य को रोक दें. कार्यों में थोड़ी जल्दबाजी रहेगी. संतान की तरफ से निश्चिंतता रह सकती है. परिवार में किसी के साथ विवाद हो सकता है. स्थिति को संभालने का प्रयास करें. नई संपत्ति की खरीद मुश्किल में डाल सकती है. अभी थोड़ा धैर्य रखें. दूसरों के मामले में बोलने से बचे. बिना मांगे किसी को कोई सलाह न दें. खामोशी से अपने कार्य करें.

स्वास्थ्य: कमर दर्द हो सकता है. बैठने, लेटने के तरीकों में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: नई संपत्ति को खरीदने पर पैसा लगाएंगे.

रिश्ते: किसी कार्य में माता की सलाह ले सकते है. रिश्तों में आया तनाव दूर करें.

