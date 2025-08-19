scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 19 August 2025: बड़े अवसर प्राप्त हो सकते है, व्यवसाय को आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 19 August 2025: कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही जीवन में नजर आए. जिससे काफी कुछ बदलाव होता नजर आएगा. प्रिय के साथ थोड़ी बहस हो सकती हैं. आपके कार्यों में व्यस्तता को लेकर वो आपसे चिढ़ रहा हैं. उसको समझने का प्रयास कर सकते है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:-The Moon 

कोई बात लंबे समय से मन को परेशान कर रही है. इस बात को लेकर कुछ लोगों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. कोई बिना आपकी रजामंदी के किसी कार्य को अंजाम  दे रहा हैं. और आपको आशंका हैं, कि इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी.परिवार में किसी के प्रेम विवाह को लेकर तनाव हो सकता हैं. सामने वाला पक्ष काफी प्रभावशाली होने के कारण परिजनों पर विवाह के लिए दबाव डाल सकता हैं.परिवार के सभी लोग किसी बड़े बुजुर्ग के साथ सलाह मशवरा करने की सोच रहे हैं.कार्य क्षेत्र में अब आपके मन मुताबिक कार्य न होने से मन काफी विचलित हो रहा हैं.आप नई नौकरी या नए व्यवसाय के लिए विचार कर सकते हैं .हो सकता हैं, कि कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही जीवन में नजर आए. जिससे काफी कुछ बदलाव होता नजर आएगा. प्रिय के साथ थोड़ी बहस हो सकती हैं. आपके कार्यों में व्यस्तता को लेकर वो आपसे चिढ़ रहा हैं.उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लेनदेन में सावधानी रखें 
कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, वाद विवाद से दूर रहें 
मकर राशि वालों को सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के आंखों की शल्य चिकित्सा हो सकती हैं. इस समय उनको गहन देखभाल की जरूरत होगी.

आर्थिक स्थिति: कुछ बड़े अवसर प्राप्त हो सकते है.जो आपके व्यवसाय को आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे.

रिश्ते:यदि किसी व्यक्ति का साथ आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा हैं.तो बेहतर होगा उससे थोड़ी दूरी बना लें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement