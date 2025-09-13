Mesh Tarot Rashifal 13 September 2025: मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, फिजूलखर्च से बचें

मेष (Aries)

Cards:- The Hermit

परिवार में आपके जीवनसाथी को लेकर कुछ क्लेश चल रहा हैं. जिसके चलते ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप महसूस कर सकते हैं. बार बार कहने के बाद भी सामने वाला अपनी गलती को सुधार नहीं रहा हैं. आप इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आप को व्यस्त रखने की कोई अच्छी योजना बना सकते हैं. इस योजना में अपने किसी करीबी मित्र को शामिल कर सकते हैं. नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता हैं. जिसके चलते आपको अपने परिवार से कुछ समय दूर जाना पड़ सकता हैं. परिवार के प्रति अगाध प्रेम के चलते इस बात से मन में परेशानी हो रही हैं. खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. इस समय आपको किसी मित्र की सहायता नए शहर में बसने में मिल सकती हैं. सामने वाला उस शहर की स्थिति से पूर्व परिचित हैं. जिस कारण आप निश्चिंत हो सकते हैं. जल्द ही कुछ नए लोगों से मित्रता आपका अकेलापन दूर कर देगी.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते अवसाद की स्थिति बन सकती हैं. कुछ समय सभी कार्यों से अवकाश लेकर विश्राम करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों के पीछे दौड़ने की आपकी आदत आपको लालची बना सकती है. पैसों को व्यर्थ खर्च न करें.

रिश्ते: पिता के साथ अपने पुश्तैनी घर जा सकते हैं. उस जगह की यादें अभी भी मन को उत्साहित कर देती हैं.

