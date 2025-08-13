scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 13 August 2025: जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते काफी बेहतर हो सकते हैं, फिजूलखर्ची से बचें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है. ये भी हो सकता है, कि कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही जीवन में आए. कोई बड़ा अवसर जल्द ही मिल सकता है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष(Aries):-
Cards:- The Chariot

एक लंबे सफर की शुरुआत कर सकते हैं. ये जिंदगी का नया सफर हैं. काफी समय से कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अब एक राहत का मोड़ आता नजर आ रहा हैं. ये समय बदलाव का हैं. नए लोग,नई जगह और नए रिश्ते बन सकते हैं. कुछ करीबी लोगों की वजह से आप इस स्थिति से पलायन करना चाह रहे हैं. सही और गलत का निर्णय न ले पाने की दुविधा हो सकती हैं. कोई बड़ा अवसर जल्द ही मिल सकता है. इस अवसर के साथ काफी लाभदायक स्थिति बन सकती हैं.

किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है. ये भी हो सकता है, कि कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही जीवन में आए. प्रिय के साथ अपनी अनबन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं,या फिर नई नौकरी मिल सकती हैं. दोनों ही कार्य क्षेत्रों में आपको ज्यादातर समय यात्रा करना पड़ सकती हैं. कुछ नए लोगों से मुलाकात अच्छे परिणाम लेकर आएगी. अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. व्यर्थ की बातें कार्य की सफलता में बाधक हो सकती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, यात्रा पर जा सकते हैं 
उधार लिया पैसा वापस दे सकते हैं, कोई छोटी शल्य चिकित्सा हो सकती है 
आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है 
धन कमाने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, फिजूलखर्ची परेशानी बढ़ा सकती है 
आर्थिक स्थिति ठीक चल रही है, धन का निवेश सोच समझकर करें 
Advertisement

स्वास्थ्य: किसी बड़े बुजुर्ग के पैरों में काफी सूजन होने से परेशान हो सकते हैं. सामने वाले की देखभाल कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी करीबी से उधार मांगना पड़ सकता है. फिजूलखर्ची के चलते कुछ कर्ज हो सकते हैं. 

रिश्ते: नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते काफी बेहतर हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement