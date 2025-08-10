scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 10 August 2025: मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आ रही है, सावधान रहें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: नए स्थान पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. पूर्व में हानि ने व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न कर दी है. वाद-विवाद बढ़ सकता है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- Eight of Cups

अपने किसी प्रिय की कटु यादों मन की किसी कोने में बसी हुई है. ये यादें आपको लगातार अवसाद दे सकती हैं. किसी मित्र की मदद से इस अवसाद से बाहर निकल पाएंगे. परिजनों के साथ कोई विवाद इतना आगे बढ़ सकता है. कि घर छोड़कर जाने की नौबत आ सकती हैं. किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते है. कार्य क्षेत्र में चल रहा पक्षपात मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है. नौकरी में पदोन्नति के साथ मिले स्थानांतरण ने आपको राहत की राह दिखाई है. नए स्थान पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. पूर्व में हानि ने व्यवसाय में रुकावटें उत्पन्न कर दी है. सभी के सहयोग से परिस्थितियों को सही करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी रिश्ते में बढ़ रहे मतभेद के बाद भी इस रिश्ते को दूर नहीं जाने दे रहे थे. रिश्ते का दूर जाना इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर सकता है. जो कुछ भी संसाधन अभी है. उनके साथ नए कार्य को शुरू करने की तैयारी कीजिए. धीरे धीरे और संसाधन भी प्राप्त होते जाएंगे. कमी का रोना रोकर कार्य को शुरू ना करना समझदारी नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों का नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है 
कुंभ राशि वाले व्यवसाय को आगे ले जाने की योजना पर विचार कर सकते हैं, मेहनत-लगन से कार्य करें 
मकर राशि वाले योजनाओं का चयन अपनी सूझबूझ से करें, इनकी सफलता आपके लिए पदोन्नति का रास्ता खोल सकती है 
धनु राशि वालों को लापरवाही के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है, जीवनसाथी के साथ रिश्ते कटु होते जा रहे हैं 
वृश्चिक राशि वालों को वेतन वृद्धि न होने से आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है, व्यर्थ के खर्चें न करें 
Advertisement

स्वास्थ्य : योग और ध्यान के साथ खुद को तनाव मुक्त करने का प्रयास कीजिए. लोगों के साथ बातचीत भी तनाव को दूर करने में सहायक रहेगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरती नजर आ रही है. कार्य की गति बढ़ते ही सब कुछ सही होता दिखेगा.

रिश्ते : सभी के साथ अच्छा वक्त व्यतीत होगा. परिवार में किसी नए घर को खरीदने पर चर्चा हो सकती है. सभी लोग उत्साहित होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement