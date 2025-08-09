Mesh Tarot Rashifal 9 August 2025: मेष राशि वाले कार्य के साथ परिवार को भी प्राथमिकता दें, अपनी सेहत का ध्यान रखें

मेष (Aries):-

Cards:- Knight of Cups

किसी कार्य की शुरुआत के लिए कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात कर सकते हैं. इस कार्य को लेकर आपकी महत्वकांक्षा काफी समय से बनी हुई है. पर कुछ न कुछ अड़चनों के कारण कार्य की शुरुआत में विलंब आता रहा हैं. इस समय आप अपनी भावनाओं को दूसरे से छुपा सकते हैं. हालांकि सामने वाले को आपकी भावनाओं की भनक है. पर वो आपकी पहल का इंतजार कर सकता हैं.

किसी अधिकारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. कुछ लोग आपके रिश्ते से काफी ईर्ष्या कर रहे हैं. और आपके खिलाफ अपमानजनक बातें कार्य क्षेत्र में फैलाने की कोशिश कर सकते है. हो सकता हैं, कि इन बातों को चलते आप अपना स्थानांतरण कही अन्यत्र करवाने का प्रयास करें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. रिश्तों को महत्व दें. कार्य के साथ परिवार को भी प्राथमिकता दें. किसी नए विषय पर शिक्षा प्राप्त करने का विचार बन सकता है.

स्वास्थ्य: ज्यादा देर तक झुककर कार्य करना गर्दन के दर्द का कारण बन रहा हैं. बीच बीच में व्यायाम करते रहे.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से काफी बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप प्राप्त हो सकती है. इस पैसे का सही जगह पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: संतान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें. ज्यादा देर रिश्तों को खराब कर देगी.

