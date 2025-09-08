scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 8 September 2025: मेष राशि वाले बेहतर सहयोगी साबित होंगे, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 8 September 2025: पैसों को लेकर बनी हुई चिंता किसी पुराने धन निवेश से खत्म हो सकती है. विदेश में रह रहे किसी मित्र से मुलाकात होने की उम्मीद बनती नजर आ रही है. किसी के ईर्ष्या के चलते कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Queen of Pentacles 

किसी संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने की आपकी इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. जो आगे भविष्य में  लाभदायक सिद्ध होगी.  पैसों को लेकर बनी हुई चिंता किसी पुराने धन निवेश से खत्म हो सकती है. विदेश में रह रहे किसी मित्र से मुलाकात होने की उम्मीद बनती नजर आ रही है. किसी के ईर्ष्या के चलते कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं. आपके विवाह के लिए आए प्रस्ताव को परिजनों की सहमति प्राप्त हो सकती हैं. ये रिश्ता आपके मन मुताबिक हो सकता हैं. किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार चल रहा है. धन की व्यवस्था के लिए ऋण लेने पर विचार कर सकते हैं. किसी महिला से मित्रता आपके व्यवसाय को आगे बढ़ने में सहयोगी साबित हो सकती हैं. उनके आधुनिक विचार और योजनाएं कार्य को अलग और बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर होगी. किसी की बातों में आकर अपने कार्य को प्रभावित ना करें. आपका व्यवहार कुछ लोगों के आपसे ईर्ष्या करने को प्रेरित करता है. थोड़ा सजग और सावधान रहें. 

Advertisement

स्वास्थ्य : किसी गलत चीज के सेवन से काफी परेशानी हो सकती है. जिसके चलते पेट में काफी तकलीफ हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

चंद्र ग्रहण पर आज मीन राशि वालों को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है,मित्र की मदद कर सकते हैं 
चंद्र ग्रहण पर आज कुंभ राशि वाली की नौकरी छूट सकती है, आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए 
चंद्र ग्रहण पर आज मकर राशि वालों को आर्थिक मदद मिल सकती है, यात्रा का योग बन सकता है 
चंद्र ग्रहण पर आज धनु राशि वाले आर्थिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे, किसी को उधार न दें 
वृश्चिक राशि वाले नौकरी में पदोन्नति पा सकते हैं, उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है 

आर्थिक स्थिति: परिवार की किसी महिला सदस्य से कुछ कीमती चीजों की प्राप्ति हो सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी छोटे स्तर के व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना रहे है. 

रिश्ते: ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते है. भाई के विवाह के लिए उपयुक्त जीवनसाथी की तलाश जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement