scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 6 October 2025: जमा पूंजी बढ़ेगी, वाणी का ध्यान रखें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: अपनी सफलता को अपने परिजनों, मित्रों और सहयोगियों के साथ जश्न के रूप में मना सकते हैं. ये आपके जीवन का श्रेष्ठ समय हो सकता हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- Six of wands

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए काफी अच्छा समय हैं. इस समय की गई मेहनत जल्द ही आपके कार्यों का अच्छा प्रतिफल लेकर आएगी. ऐसा आप महसूस कर सकते हैं. अपने सहयोगियों के साथ जिस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं. वो काफी महत्वपूर्ण परियोजना हो सकती हैं. जिसके चलते कुछ समय विदेश में भी रहना पड़ सकता हैं. इस समय आपको अपने सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते को ओर बेहतर बनाने के प्रयास करना चाहिए. प्राप्त सफलता का श्रेय अकेले न लेकर सभी सहयोगियों के साथ बांटना आपके व्यक्तित्व को निखरेगा. इस समय किसे समझौते का सकारात्मक फल, विवाद का निपटारा, पदोन्नति के अवसर या किसी नई परियोजना की शुरुआत जैसी सुखानुभूति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. अपनी सफलता को अपने परिजनों, मित्रों और सहयोगियों के साथ जश्न के रूप में मना सकते हैं. ये आपके जीवन का श्रेष्ठ समय हो सकता हैं. इस समय में आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए. उच्चता की स्थिति में कहीं आप घमंडी या अहंकारी न हो जाएं. इस बात का ध्यान जरूर रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक संकट से उबरेंगे, आदतों पर काबू रखें 
भूतपूर्व प्रेमी के साथ वक्त बिता सकते हैं, आय के स्रोत तलाश सकते हैं 
नए प्रेम संबंध में बंध सकते हैं, धन निवेश करेंगे 
लॉटरी लग सकती है, रिश्तों को लेकर गंभीर बनें 
आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी से अनबन हो सकती है 
Advertisement

स्वास्थ्य: सीने में जलन की शिकायत बनी रह सकती हैं. जिसके चलते खानपान में परहेज कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: धीरे धीरे अपनी जमा पूंजी को बढ़ाते जा रहे हैं. इस पूंजी का उपयोग अपने किसी नए व्यवसाय को शुरू करने में कर सकते हैं. 

रिश्ते: सरल व्यक्तित्व और ओजपूर्ण वाणी से लोगों को प्रभावित करते आए हैं. किसी विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement