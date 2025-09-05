scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 5 September 2025: मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जल्दबाजी से बचें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 5 September 2025: अचानक से नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना मिल रही हैं. हालांकि अभी आपकी मन की स्थिति काफी अच्छी नहीं हैं. फिर भी आप इस परिवर्तन को अपने लिए अच्छा मान सकते हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- Five of Pentacles

कुछ समय पूर्व आप जीवन की सबसे खराब स्थिति से गुजर चुके हैं. इस समय इस परिस्थिति में आप सोचने समझने के सारे दरवाजे बंद कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपको काफी बड़ा आर्थिक नुकसान भी सहन करना पड़ा हो. इस बात को आप अपने करीबी और परिजनों से छुपा सकते हैं. आप उन्हें अपने साथ हुए धोखाधड़ी की कोई जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं. अचानक से नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थान परिवर्तन की सूचना मिल रही हैं. हालांकि अभी आपकी मन की स्थिति काफी अच्छी नहीं हैं. फिर भी आप इस परिवर्तन को अपने लिए अच्छा मान सकते हैं. जो बीत गया उसको भुलाना आसान तो नहीं होगा. फिर भी यदि आप इससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं. तो आगे के लिए बेहतर रहेगा. सही वक्त आने पर परिजनों और करीबी लोगों को इस घटना की सूचना देना चाहिए. जिससे जो गलतफहमियां अभी आपको लेकर दूसरों के मन में बन रही हैं. उनको दूर किया जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें 
कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें 
मकर राशि वालों को मिल सकता है धोखा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य:पूर्व की स्थितियों के कारण मानसिक तनाव बढ़ गया है. इससे अवसाद की स्थिति बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:अभी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बनी हुई हैं. अभी आप इस स्थिति से बेहतर स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं.

रिश्ते:जो लोग अभी आपकी मानसिक स्थिति को ना समझकर आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं. बाद में उनसे आपको स्वयं दूर रहना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement