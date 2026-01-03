Mesh Tarot Rashifal 3 January 2026: पुरस्कार या लॉटरी से धनराशि प्राप्त हो सकती है. इसे सामाजिक सेवा में लगाएं

मेष (Aries):-

Cards:- Sevan of

wands

अचानक से रिश्तों में कुछ बदलाव आ सकते है.जिनसे सामना करने के लिए अपने धैर्य और संयम को बनाए रखना होगा.कार्य क्षेत्र में उच्च पद पर पदोन्नति का कुछ लोग विरोध कर सकते है.कुछ अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैलाई जा सकती है.जिससे पदोन्नति रुक जाए.ऐसी स्थिति में सजग और सावधान रहने की आवश्यकता हैं.किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.उच्च अधिकारी का निर्णय पदोन्नति को लेकर बना रहेगा.इस बात का विश्वास करें.ईर्ष्यालु लोगों को इस समय अपने कार्य में असफलता प्राप्त होगी.अगर कोई व्यक्ति लगातार कार्यों के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है.तो उसे अपनी योग्यता का परिचय जरूर दें.

दूसरों के समक्ष अपनी कमजोरी व्यक्त न करें.संभव है कि सामने वाला कमजोरी का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचा दें. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा रखें.किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाए.चुनौतियां आगे के लिए उन्नति के अवसर लेकर आती है.उनसे दूर न भागे.बल्कि उनका सामना पूरी लगन और निष्ठा से करें.अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें.

स्वास्थ्य: अनजान लोगों के साथ के बहस हाथापाई में बदल सकती है.सावधान रहें.

आर्थिक स्थिति: अचानक से पुरस्कार स्वरूप या लॉटरी से अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो सकती है. इस धनराशि को सामाजिक सेवा के कार्य में लगा सकते हैं.

रिश्त: सामने वाले के साथ उसके व्यवहारानुसार कार्य करें.जरूरत से ज्यादा अच्छा व्यवहार नुकसान पहुंचा सकता है.

---- समाप्त ----