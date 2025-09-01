Mesh Tarot Rashifal 1 September 2025: लापरवाह न हो जाएं, कार्य को प्राथमिकता लेकर पूरा करें

मेष (Aries):-

Cards:- Seven of swords

बिना श्रम के किसी कार्य को पूरा करने की इच्छा मन में बनी हुई हैं. इसके लिए किसी अनैतिक साधन का उपयोग या गलत व्यक्ति के साथ मित्रता कर सकते हैं. जीवन में बेईमानी का सुख ज्यादा समय नहीं रहता हैं. आज जो सुविधा अच्छी लग रही हैं. कल वो आपके मान सम्मान के लिए नुकसानदायक हो जाएगी. ऐसी ही कोई स्थिति आपके जीवन में बन सकती हैं.अब ये आपकी समझ पर हैं,कि आप इस सुख को हासिल करना चाहते हैं.या मेहनत कर सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं.कार्य क्षेत्र में किसी से बढ़ता स्नेह अन्य लोगों की दृष्टि में खटक सकता हैं.इस बात को लेकर आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैल सकती हैं.इस समय किसी के साथ भी सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.आपको अपने दुश्मन को चालाकी से हराना पड़ेगा.अन्यथा सामने वाला आप पर हावी हो जायेगा.आपके कार्यों को लेकर लापरवाह न हो जाएं.कार्य को प्राथमिकता लेकर पूरा करें.कानूनी और वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता हैं.आपकी परेशानियों को जानकर उनका लाभ उठाने वाले लोग सक्रिय होंगे.इसलिए इस समय आपको चेतावनी हैं,कि सावधान रहें और लोगों के बहकावे में न आएं.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी के साथ हुई हाथापाई काफी चोट पहुंचा सकती हैं.कोशिश करें कि किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा न बनें.

आर्थिक स्थिति: धन की चोरी या किसी कीमती वस्तु के खोने की संभावना बन रही हैं.अपनी चीजों को संभलकर रखें.

रिश्ते: किसी के साथ अनैतिक रिश्ते न बनाएं.कोशिश करें कि ऐसी संगत से दूर रहें.

---- समाप्त ----