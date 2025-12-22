scorecardresearch
 
आज 22 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा, भेंटवार्ता सफल होंगी

Aaj ka Mesh Rashifal 22 December 2025, Aries Horoscope Today: लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी.  पेशेवर कार्यां में बढ़त बनी रहेगी.  नेतृत्व को समर्थन मिलेगा.  कारोबार में सक्रियता रहेगीं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मेष - प्रशासनिक कार्या में सफलता प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे.  पद प्रभाव और लाभ प्रतिशत संवारने में आगे रहेंगे.  प्रतिभा प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे.  उचित प्रयासों को गति देंगे.  पैतृक कार्यां में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे.  संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा.  बड़प्पन से काम लेंगे. प्रबंधन व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.  कार्यव्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा.  विविध मामले पक्ष में बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय - लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी.  पेशेवर कार्यां में बढ़त बनी रहेगी.  नेतृत्व को समर्थन मिलेगा.  कारोबार में सक्रियता रहेगीं. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा. भेंटवार्ता सफल होंगी. 


धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम पक्ष में बनेंगे.  वाणिज्यिक लाभ के मौके बढ़ेंगे.  स्पर्धा का ध्यान रखेंगे.  बड़ों का सानिध्य रखेंगे.  व्यवस्था का लाभ उठाएंगे.  तेज विकास की राह बनेगी.  अधिकारियों का समर्थन रहेगा. 

प्रेम मैत्री- परिजनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.  परिवार के लोगों में प्रेम और स्नेह बना रहेगा.  परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे.  अतिथि आ सकते हैं.  भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे.  जिम्मेदारी से बात रखेंगे.  रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा.  प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.  भावनात्मक संबंधों में मिठास रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- सुखद सूचना मिलेगी.  मनोबल ऊंचा रहेगा.  व्यक्तित्व संवरेगा.  संकोच दूर होगा.  स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी.  खानपान पर ध्यान देंगे. 

शुभ अंक 7 और 9
शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की सपरिवार पूजा वंदना करें.  ओम् नमः शिवाय का जाप करें. सहकार बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
