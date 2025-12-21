scorecardresearch
 
आज 21 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: सहयोग का भाव रहेगा, शैक्षिक मामले संवरेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 21 December 2025, Aries Horoscope Today: करियर में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. धर्म आस्था से परिणाम पक्ष में बनेंगे. 

मेष - भाग्य की मजबूत स्थिति का लाभ उठाने के प्रयास बनाए रखेंगे. हर क्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. प्रबंधन के कार्य अपेक्षित गति पाएंगे. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्थाएं अनुकूल बनी रहेंगी. इच्छित परिणाम पाने में मदद मिलेगी. अपनों से किए वादे पूरे करेंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.  शिक्षा पर जोर देंगे. करियर में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. धर्म आस्था से परिणाम पक्ष में बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं पर फोकस होगा. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष संवार पाएगा. हितलाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. लोन संबंधी कार्य सकारात्मक रहेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सत्ता के लंबित मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में सक्रियता लाएंगे. उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. 

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में शुभता बनी रहेगी. रिश्तों में मिठास बढे़गी. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. रिश्तों मजबूती कआएगी. उत्सव आयोजन पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता अनुकूलता बढ़ी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.  चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे. 

शुभ अंक : 1 3 6 और 9
शुभ रंग : ऐप्पल रेड
आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव की पूजा वंदना करें.  मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.  धर्म कार्य बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
