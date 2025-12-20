आज 20 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों की गतिविधियां रहेंगी सकारात्मक, रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे

मेष - भाग्य की राह मजबूत बनी रहेगी. सकारात्मक समय का लाभ उठाएंगे. हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति बनेगी. साहस पराक्रम और उत्साह बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर बना रहेगा. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विभिन्न गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. आस्था और अध्यात्म में वृद्धि होगी. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा बना रहेगा. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. विविध प्रयास और परिस्थितियां हितलाभ संवारने में सकारात्मक होंगी. स्मार्ट वर्किंग पर बल बनाए रखेंगे. भेंट व चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. कार्यक्षमता बल पाएगी. योजनाओं के संचालन में सफल होंगे. प्रदर्शन प्रभावशाली बना रहेगा. जोखिम उठाएंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. लंबी अवधि के लक्ष्य बनाएंगे.
प्रेम मैत्री- प्रिय की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. अपनों की भावनाओं का आदर सम्मान बनाए रखेगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे. निजी रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक दोषों में कमी आएगी. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. हल्के बातों को नजरअंदाज करेंगे. सरप्राइज मिलना संभव है. मनोबल बढ़ा रहेगा.
शुभ अंक : 2 8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआ
आज का उपाय : बजरंगबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. तेजी दिखाएं.