आज 08 अगस्त 2025 का मेष राशिफल (Aries Horoscope): मेष राशि वाले व्यवस्था पर बल रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

आज 08 अगस्त 2025 का मेष राशिफल (Aries Horoscope): निजी मामलों में पहल करने का भाव रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यां को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे.

आज का मेष राशिफल
मेष - शासन से संबंधित योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. परिवार से करीबी बढ़ाने के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में पहल करने का भाव रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यां को तेजी से करेंगे. लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्रत संकल्पों को बल मिलेगा. सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. 

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. वचन रखें. 

