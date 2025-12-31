scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 31 December 2025: पैसा डूबने से कर्जदार हो सकते हैं, बचने के लिए करें ये काम

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: पदोन्नति के साथ नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता हैं. नए स्थान पर खुद को अन्य लोगों ओर स्थितियों से अनुकूल करने में कुछ समय लग सकता हैं. जिस कारण चिड़चिड़ाहट आ सकती है.

कुंभ (Aquarius):

Cards: Eight of Cups

आपकी एक गलती काफी बड़ी चोट पहुंचा सकती है. जिसके चलते आर्थिक तंगी हो सकती है. इस बात से उभरने में थोड़ा समय लग सकता हैं. पदोन्नति के साथ नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता हैं. नए स्थान पर खुद को अन्य लोगों ओर स्थितियों से अनुकूल करने में कुछ समय लग सकता हैं. जिस कारण चिड़चिड़ाहट आ सकती है.

जीवनसाथी को किसी अन्य व्यक्ति के आपके जीवन में होने का शक हो सकता हैं. इसके चलते वो जासूसी कर सकता हैं. जिससे कुछ परेशानी होती नजर आ रही है. इससे आपके संबंधों में खटास आ सकती है. फिर भी आप इस स्थिति को सही करने का प्रयास कर सकते हैं.

परिवार में संपत्ति को लेकर थोड़े झगड़े हो सकते हैं. जिसका असर पूरे परिवार की शांति पर पड़ सकता हैं. कार्य क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो सकती है. आए हुए नए अधिकारी से पुरानी अनबन होने के कारण सामने वाला कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर सकता है.

स्वास्थ्य: गले में खराश हो सकती है. जिसके चलते संक्रमण हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: निवेश किया पैसा डूबने से काफी कर्जा हो सकता हैं. इसके चलते काफी मुसीबत में फंस गए हैं.

रिश्ते: किसी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं. इससे खुद को पहले से बेहतर ऊर्जावान पाएंगे.

