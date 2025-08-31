scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 31 August 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकती है धन हानि, इन चीजों का करें परहेज

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 31 August 2025: यदि किसी कीमती चीज या प्रिय व्यक्ति से दूर हो चुके हैं. तो परेशान न हो. जल्द ही कुछ अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं. आपका अतीत आपके पीछे है तथा आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Death

कुछ लोगों के साथ आपके बढ़ते तनाव ने आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया हैं. जिसके चलते आप सामने वाले को न्यायालय में ले जा सकते हैं. सामने वाले को इस बात की उम्मीद आपसे नहीं थी. जिसके चलते आप लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं. कुछ लोगों के साथ इस समय आपके रिश्ते पहले से अधिक दूषित हो सकते हैं. ऐसे लोगों के साथ अब आपको दूर हो जाना चाहिए. ना ही तो आगे चलकर आपको काफी आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता हैं. जीवन से कुछ अनावश्यक चीजों या लोगों को बाहर निकालने का समय आ चुका हैं. इस समय काफी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता हैं. आगे आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करें. यदि किसी कीमती चीज या प्रिय व्यक्ति से दूर हो चुके हैं. तो परेशान न हो. जल्द ही कुछ अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं. आपका अतीत आपके पीछे है तथा आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है. इसलिए दिल की गहराइयों से अपनी जीवनयात्रा को जारी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेनदेन में सावधानी रखें 
मकर राशि वालों को धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वाले पैसों के लिए रहेंगे परेशान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, सेहत का ध्यान रखें 
तुला राशि वालों को हो सकती है धन हानि, लेनदेन से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: बढ़ती हुई खांसी किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रही हैं. किसी भी समय को नजरंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: कोई आपको आर्थिक रूप से धोखा दे सकता हैं. किसी को इस समय उधार न दें.

रिश्ते:प्रिय कुछ समय के लिए कार्यवश दूर जा सकता हैं. इस बात से मन अशांत हो रहा हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement