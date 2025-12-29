scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 29 December 2025: अपेक्षाएं ना बढ़ाएं, किसी को उधार न दें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 29 December 2025: उधार अभी वापस नहीं मिला है.किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति के साथ मुंहवाद हो सकता हैं.इस समय थोड़ा संयम से काम लें.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:-Knight of Pentacles 
कार्यों को करते समय धैर्य और संयम बनाए रखें. जल्दबाजी या लापरवाही में किए गए कार्यों की सफलता स्थाई नहीं होती है.कार्य की अधिकता से थकान हो सकती है.थोड़े समय विश्राम भी आवश्यक है.कार्यों में जोखिम उठाना पसंद न होने के बाद भी मुनाफा कमाने के अच्छे अवसर हाथ से नहीं जाने दें.चाहे उसमें जोखिम भी हो.कोई अवसर हाथ से निकल सकता है.इससे आगे आपके करियर में भी परेशानी हो सकती हैं.इस समय शांति से थोड़ा विचार करें.सिर्फ जोखिम देखकर किसी अवसर को मना करना उचित नहीं होगा.

किसी को दिया हुआ उधार अभी वापस नहीं मिला है.किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति के साथ मुंहवाद हो सकता हैं.इस समय थोड़ा संयम से काम लें.व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं रहेगा.थोड़ा रुक कर आगे की योजनाओं पर अच्छे से सोच विचार करें.और फिर आगे बढ़ें.किसी की अपेक्षाएं इतनी न बढ़ाएं.कि वो आपको परेशान करने लगें.

स्वास्थ्य:कुछ पाचन संबंधी गड़बड़ी लंबे समय से चली आ रही हैं.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करने की सोच बनाएं.

आर्थिक स्थिति:पैसों का लेनदेन बिना लिखा पढ़ी के ना करें.अतिविश्वास में किसी को उधार न दें.

रिश्ते: जीवनसाथी के रंगरूप को लेकर थोड़े सजग हो सकते है.लोगों की बातों को अनसुना करना ही अच्छा रहेगा.

