Kumbh Tarot Rashifal 28 August 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, मिलेंगे सकारात्मक प्रस्ताव

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 28 August 2025: सामने वाला आपके किसी भी कार्य को सफलता के करीब तक नहीं जाने दे रहा है. विवाह के लिए आए प्रस्तावों में से आपको कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Nine of Pentacles 

सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी कुछ कमी महसूस कर सकते हैं. ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन में यह सुख सुविधा अधूरी हैं.  किसी महत्वाकांक्षा का पूरा न होना आपके मन में कमी का एहसास कर रहा है.  किसी बड़े व्यवसाय की शुरुआत कुछ समय पूर्व आपने अपने करीबी मित्रों के साथ मिलकर की होगी. जो आप काफी आगे बढ़ रहा हैं. आप सबकी मेहनत सफलता के नए रास्ते खोल रही हैं. पूर्व में किए गए प्रयास का प्रतिफल मिल सकता हैं. किसी बड़े और प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात  आपको नौकरी दिला सकती है. कुछ दिन से किसी के साथ आपका विवाद चला आ रहा हैं. इस विवाद के चलते आपके कार्यों में काफी अड़चन आ सकती हैं.  सामने वाला आपके किसी भी कार्य को सफलता के करीब तक नहीं जाने दे रहा है. विवाह के लिए आए प्रस्तावों में से आपको कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा. आपके इस मीनमेख निकालने वाले रवैए से आपके परिजन काफी परेशान हो सकते हैं. अपने मन को शांत करने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: गले में सूजन के चलते बोलने में परेशानी हो रही हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक ने  शल्य चिकित्सा की सलाह दी हैं. 

आर्थिक स्थिति: आपकी बचत पूंजी की चोरी हो सकती हैं. जिसके चलते आप परिवार के  सदस्यों पर शक कर सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं. ये समय सभी के लिए आनंदमय रहेगा. 

---- समाप्त ----
