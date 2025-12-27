Kumbh Tarot Rashifal 27 December 2025: अपने आप पर काबू रखें, काम का दबाव रहेगा

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Four of swords

लंबे समय से बिना रुके कार्य क्षेत्र में लगातार कार्य करना थका सकता है.खुद को व्यस्त रखना शांति और सुकून दे सकता है.इस समय कार्य की अधिकता के चलते कुछ परेशानी महसूस कर सकते है. इस परेशानी के चलते कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर शांति से व्यतीत कर सकते है.परिवार के साथ किसी अच्छी जगह पर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं.इस समय विश्राम और शांति के साथ आगे आने वाली योजनाओं पर विचार करेंगे.कार्य की अधिकता के चलते परिवार के साथ समय बिताने का सुख इस समय मिल नहीं पा रहा है. कुछ समय परिवार के साथ बिताने के बाद नया जोश और उमंग जीवन में संचित हो सकता है.

इस जोश और उमंग का असर आगे की योजनाओं की सफलता पर पड़ सकता है.दूसरों की बातों में आकर भटके नहीं.अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.दूसरों पर निर्भरता कम करें. ऐसे मित्रों के साथ खरीदी करने न जाएं.जिनके कारण फालतू की फिजूलखर्ची हो.अपने आप पर काबू रखें.कोई भी गलत आदत दूसरों के दवाब में आकर शुरू न करें.

स्वास्थ्य:हृदय की अनियमित गति को नजरंदाज न करें.इस समय थोड़ा विश्राम आपके लिए आवश्यक हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से ठीक हो रही है.कुछ नए कार्यों को शुरू करने की योजनाओं पर कार्य करेंगे.

रिश्ते: यदि कार्य की अधिकता के चलते परिवार से ज्यादा समय दूर रहेंगे.तो परिजनों की अच्छी खासी नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है.

---- समाप्त ----