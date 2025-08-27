scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 27 August 2025: संपत्ति की प्राप्ति होने की उम्मीद बन सकती है, कार्यों में जल्दबाजी ना करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 27 August 2025: कार्यों को टालने की आदत में सुधार लाने का प्रयास कीजिए.परिवार में किसी व्यक्ति की बदसुलूकी ने सबको परेशान कर रखा है.सब लोग इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते खोजने के प्रयास कर सकते हैं.

aquarius horoscope
कुंभ(Aquarius):-

Cards :- The Moon

बात बात पर क्रोध करना और सफल होने के अहंकार के कारण कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती हैं.क्रोध और वाणी पर संयम रखें.पूर्व में यदि किसी ने आपकी मदद की थी. तो हो सकता हैं, कि आज उसे आपकी सहायता की आवश्यकता हो और आप उस पर ध्यान ही ना दे रहे हो. किसी भी चीज को हद से ज्यादा अनदेखा करना नुकसानदेह साबित हो सकता हैं.किसी मामले में इतना उलझ गए हो, कि दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान ही ना जा रहा है. सभी कार्यों को लेकर साथ चलने का प्रयास सफलता में आपके लिए सहायक साबित हो सकता है.दूसरे के कार्यों  में हस्तक्षेप न करें. आपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नए विचारों की योजनाएं बनाने का प्रयास करे.हो सकता हैं, कि जीवन में कुछ समझौते करने पड़ जाएं.कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को नजर अंदाज ना करे. किसी भी बात की अति नुकसान पहुंचा सकती हैं.कार्यों को टालने की आदत में सुधार लाने का प्रयास कीजिए.परिवार में किसी व्यक्ति की बदसुलूकी ने सबको परेशान कर रखा है.सब लोग इस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते खोजने के प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य समस्या को अनदेखा न करे. कार्यों में जल्दबाजी मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. पाचन संबंधी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति : आपको आपके पिता की तरफ से किसी संपत्ति की प्राप्ति होने की उम्मीद बन सकती हैं.नई नौकरी की प्राप्ति आपकी आर्थिक स्थिति को सामान्य बन सकती है.

रिश्ते : ससुराल पक्ष के लोगों  के साथ रिश्तो में सुधार आएगा .परिवार के सभी सदस्यों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे.
 

