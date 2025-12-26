Kumbh Tarot Rashifal 26 December 2025: शुक्रवार के दिन कुंभ राशि वालों का डूब सकता है पैसा, गलत कार्यों से रहें दूर

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Death

कार्यों को समय पर पूरा न करने की वजह से आगे अनुकूल सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी. इस बात का मन में भय हो सकता है. इस समय डरकर किसी भी स्थिति से कदम पीछे न हटाएं. इससे आपके जीवन में तरक्की के सभी रास्तों को बंद हो सकते है. जीवन में अनावश्यक लोगों, स्थितियों और विचारों की छंटनी करें. इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है. फालतू की स्थितियां परेशान कर सकती है. जिनके चलते परेशानी बढ़ती हुई महसूस करेंगे. कुछ बदलाव जीवन में लाने की कोशिश कीजिए. इस समय जीवन में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है. अपने जीवन में उन्हीं स्थितियों या लोगों को शामिल करें. जिनके आप जीवन में सुकून और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे लोगों को इस समय जो लिए आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. गलत कार्य का समर्थन न करें. दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें. बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें. स्थितियों को अपने अनुकूल बनाएं.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें. समय रहते सही उपचार करें.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के साथ साझेदारी में लगा हुआ. पैसा डूबने की संभावना बढ़ सकती है.

रिश्ते: ऐसे रिश्तों में जिनका आपके जीवन में होना अति आवश्यक है. उन्हें मधुरता बनाए रखना चाहिए.

