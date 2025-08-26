scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 26 August 2025: कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 26 August 2025: इस स्थिति में सामने वाला अपनी गलती को छिपा कर आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता हैं. जिसके चलते काफी गुस्सा हो सकते हैं. खुद को अकेला महसूस कर सकते है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards :The High Priestess

अध्यात्म की तरफ बढ़ते कदम मन में शांति का अनुभव करा सकते हैं. लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना और सामने वाले को सही सलाह देने का प्रयास आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता आया हैं. किसी विवाद के चलते लोगों से अब आप दूरी बना सकते हैं. प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता हैं. इस स्थिति में सामने वाला अपनी गलती को छिपा कर आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता हैं. जिसके चलते काफी गुस्सा हो सकते हैं. खुद को अकेला महसूस कर सकते है. किसी के साथ भी अपनी परेशानी को साझा करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं. अपने साथ जुड़ने का प्रयास मन को शांत करने में सहायक साबित हो सकता है. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते रहे. जीवनसाथी को लेकर आप के मन में चिंता बन रही है. वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप आपको परेशान कर सकता हैं. कोशिश कर सामने वाले के किसी भी मंसूबे को पूरा न होने दें. 

Advertisement

स्वास्थ्य : पाचन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है.  मन में बेचैनी और उद्गीनता के कारण आपको तनाव रह सकता है. लोगों से बात कर अपने तनाव को दूर कर सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जीवन में आएगी सकारात्मकता 
धनु राशि वालों को नई नौकरी मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी 
वृश्चिक राशि वाले पैसों का करें सही उपयोग, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
तुला वालों की जीवन की चुनौतियां होंगी समाप्त, स्वास्थ्य पर देना होगा ध्यान 
कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी 

आर्थिक स्थिति : धन का अनावश्यक दुरुपयोग न करें.  धन का निवेश सही जगह पर करना भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकेगा. 

रिश्ते : किसी भी संबंध  पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे है. पूर्व में घटित कुछ घटनाएं आपके जीवन में नए संबंध बनाने नहीं दे पा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement