Kumbh Tarot Rashifal 24 December 2025: कार्यक्षेत्र में उथल-पुथल, संयम और समझदारी से संभालें हालात

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 24 December 2025: धैर्य और संयम के साथ स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. परिजनों से साथ बातें साझा कर सकते है. .बाहरी व्यक्ति के परिवार में हस्तक्षेप को कम करें.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius)
Cards:-The Tower 


कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी की प्रशंसा से कुछ सहयोगी ईर्ष्या कर सकते हैं.जिसके चलते वो नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते है.इस बात से मन विचलित हो जाएगा.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कुछ अपमानजनक बातें फैल सकती हैं.इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है.ये बात आप जानते है.फिर भी सावधान रहे.अपने आस पास के माहौल से अपरिचित न रहें.किसी भी गलत स्थिति में बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया न दें.

पहले अच्छे से विचार करें.लोगों की बातों को अनसुना न करें.दूसरों पर कार्य को लेकर निर्भरता खत्म करें.कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. ऐसे लोगों से दूर रहें.जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हो. प्रिय से विवाह को लेकर चिंतित हो सकते है. आपका कोई करीबी किसी राज का पर्दाफाश आपके परिजनों के सामने कर सकता है.जिससे परिवाह में तनाव की स्थिति बन सकती है.

इस समय धैर्य और संयम के साथ स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करें. परिजनों से साथ बातें साझा कर सकते है.बाहरी व्यक्ति के परिवार में हस्तक्षेप को कम करें.ईश्वर की तरफ बढ़ता झुकाव के चलते धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

स्वास्थ्य:कमर को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं.किसी फिजियोथैरेपिस्ट से मिल सकते है.

आर्थिक स्थिति:आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: अपने व्यवहार में क्रोध की जगह नम्रता लाएं.किसी मित्र से बातचीत कर उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर सकते है.

