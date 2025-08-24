Kumbh Tarot Rashifal 24 August 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इन चीजों से रहे सावधान

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Knight of wands

विदेश जाने का कोई अवसर मिल सकता हैं. कार्य क्षेत्र में आया नए अधिकारी आपके कार्य कुशलता से काफी प्रभावित हैं. किसी नई परियोजना की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती हैं. अचानक से मिले इस अवसर से आप काफी उत्साहित हैं. ये आपकी कठिन मेहनत और ईमानदारी का प्रतिफल हैं. इस बात को लेकर कुछ सहयोगी ईर्ष्या कर सकते हैं. जिसके चलते आप कुछ परेशान हो रहे हैं. आपको डर हैं, कि वो लोग इस अवसर प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न ना कर दें. इस अवसर को आप हाथ से नहीं जाने देंगे. आपके कार्य की अधिकता और परिवार को कम समय दे पाने की वजह से जीवनसाथी आपसे रुखाई से व्यवहार कर सकता हैं. उसके इस व्यवहार से आप थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं. और दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता हैं. संतान का अपनी माता के प्रति लगाव और आपसे दूरी आपको आहत कर रही हैं. आपके खिलाफ उससे बातें की जा रही हैं. ये बात आपको पता चल सकती हैं.

स्वास्थ्य:ऊंचाई पर चढ़ते और उतरते समय अपनी चाल की साध कर रखें. फिसलन भरी जगहों पर संभलकर चलें.

आर्थिक स्थिति: किसी नए घर खरीदने की चर्चा पूरी होती नज़र आ रही हैं. जिसको लेकर उत्साहित हो सकते हैं.

रिश्ते:प्रिय के लिए कीमती उपहार ले सकते हैं. दोनों साथ में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं.

---- समाप्त ----