Kumbh Tarot Rashifal 23 December 2025: नई नौकरी लग सकती है, तनाव बढ़ सकता है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of wands

राजकीय सहयोग प्राप्त होगा. पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है. नए लोगों से मित्रता लाभदायक साबित होगी. कार्यों में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे. धैर्य और शांति से बाद विवाद निपटाएं. स्वयं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य न करें. वक्त की प्रतिकूलता काफी नुकसान करा सकती है. सावधान रहें. विदेश यात्रा के योग बन रहे है. जल्द ही दूसरी विदेश यात्रा की तैयारी कर सकते है. रुके हुए कार्य पूरे होने से राहत की सांस लेंगे. वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

कार्यों को पूरा करने में दौड़धूप अधिक हो सकती है. तनाव बढ़ सकता है. कार्य के साथ समय पर खानपान का भी ध्यान रखें. कार्य सम्बन्धित अनुकूल समाचार मिलने से प्रसन्नता रहेगी. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है. पुरानी संपत्ति को नई व्यावसायिक संपत्ति में बदलने के लेकर किसी व्यक्ति से बात हो सकती है. सावधानी और सतर्कता से नए व्यावसायिक अनुबंध करेंगे. यात्रा, नौकरी और निवेश में सफलता मिलेगी. बकाया वसूली के प्रयास सफल होंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में परहेज करें. कार्य के साथ पूरा विश्राम करना आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. फालतू खर्चे हो सकते है.

रिश्ते: मिलनसारिता एवं धैर्यवान प्रवृत्ति जीवन में आनंद का संचार करेगी.

