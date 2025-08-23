Kumbh Tarot Rashifal 23 August 2025: कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, वाद विवाद से दूर रहें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Four of wands

किसी नई संपत्ति को खरीदने की सभी योजना पूरी हो चुकी है. आप सब लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित है. परिवार में किसी के विवाह की खुशखबरी ने सबको उत्साहित कर दिया है. संतान की कुछ गलत लोगों की संगत ने परिवार का वातावरण परेशानी भरा कर दिया है. इस स्थिति को सुधारने के लिए संतान के साथ मित्रव्रत व्यवहार जरूरी होता है. किसी नए कार्य को लेकर कुछ निर्णय लिए थे. अब किसी न किसी परेशानी के चलते उस निर्णय पर अमल करना मुश्किल हो रहा था. अब ऐसा लगता है कि आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. धीमी गति से चलते हुए व्यवसाय में अचानक से काफी तेजी आई हुई दिखाई दे रही है. सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी. आ रही सभी रुकावटें धीरे-धीरे सुलझती जाएगी . ऐसा लग रहा है. जैसे ईश्वर आपके कर्मों का फल अब देने जा रहे हैं. परिजनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी पूरी करेंगे.

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य में लापरवाही किसी परेशानी की तरफ ले जा सकती है. स्वास्थ्य से संबंधी किसी भी परेशानी को नजर अंदाज न करें.

आर्थिक स्थिति : पिता द्वारा लिए गया कोई ऋण अब आप बड़ी रकम में तब्दील हो चुका है. पदोन्नति के साथ मिला वेतन वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती है.

रिश्ते :परिजनों के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे. संतान के प्रति लगाव बढ़ता हुआ नजर आ सकता है.

