Kumbh Tarot Rashifal 22 August 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगी नई नौकरी, सहयोगी का मिलेगा साथ

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: किसी सहयोगी का मदद आपके कार्य में आई कठिनाई को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं. उच्च अधिकारी के साथ गहमागहमी हो सकती हैं.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Tower

किसी को धोखा देने की नीयत से किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं.  पूर्व में सामने वाले ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा.  जिसके चलते अब आप उससे बदला लेने की इच्छा रखते हैं.  अपनी सोच में बदलाव लाइए.  सामने वाले ने जो किया.  वह उसका परिणाम अवश्य भुगतेगा.  आप भी इस स्थिति में जाकर अपने कर्मों को खराब करने की नीयत क्यों रख रहे हैं. अंधकार में जैसे कोई चमकती रोशनी आपको अभिभूत कर सकती हैं. वैसे ही कुछ स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में बनती नजर आ रही है.  किसी सहयोगी का मदद आपके कार्य में आई कठिनाई को कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं. उच्च अधिकारी के साथ गहमागहमी हो सकती हैं. जिसके चलते कुछ समय के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता हैं. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. किसी रिश्ते में तनाव बढ़ सकता हैं. कुछ कड़वे अनुभव जीवन में आ सकते हैं. इन अनुभवों से उबरकर आप अधिक सशक्त होकर उभरेंगे. 

स्वास्थ्य: आंखों में मोतियाबिंद के कारण दिखाई देना कम हो सकता हैं. जिसके चलते चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा करवाने की सलाह दी हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं. आपको इस बात पर अफसोस हो सकता हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं. किसी बात को लेकर चिंतित हो सकते है. 

