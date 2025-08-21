scorecardresearch
 

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 21 August 2025: कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: कड़े परिश्रम से ना डरकर पूरी तरह स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना आपको  सफलता दिला सकता हैं.  विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती हैं.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Queen of Pentacles

किसी की ईर्ष्या के चलते आपको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसके चलते परिवार में क्लेश बढ़ सजता हैं. इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं. अचानक से परिस्थितियों में बदलाव नजर आएगा. आपको  परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ति हो सकती है. जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आते नजर आएंगे. कड़े परिश्रम से ना डरकर पूरी तरह स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना आपको  सफलता दिला सकता हैं.  विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती हैं.  आपके किसी मित्र की तरफ से आपको साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की उम्मीद बन रही हैं . इस प्रस्ताव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की पूरी संभावना है .  रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें.  आपके  मन  की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं .  सोच समझकर निर्णय  ले . जल्दबाजी में किसी भी कार्य को पूरा करने का प्रयास नुकसान दे सकता है. परिवार के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. जो काफी सोच समझकर लेना पड़ेगा. 

Advertisement

स्वास्थ्य : माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. बार बार अस्पताल जाना पड़ सकता है. बदलते मौसम के चलते पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव 
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस 
वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, सेहत का रखें ध्यान 

आर्थिक स्थिति : पिता से संपत्ति में अधिकार मिल सकता है. कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि ने आर्थिक लाभ पहुंचाया है. 

रिश्ते : परिजनों के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा. किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते है.  जीवनसाथी के साथ किसी विवाह में शामिल  हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement