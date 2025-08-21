Kumbh Tarot Rashifal 21 August 2025: कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Queen of Pentacles

किसी की ईर्ष्या के चलते आपको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसके चलते परिवार में क्लेश बढ़ सजता हैं. इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं. अचानक से परिस्थितियों में बदलाव नजर आएगा. आपको परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ति हो सकती है. जिससे आप अपनी समस्या से बाहर आते नजर आएंगे. कड़े परिश्रम से ना डरकर पूरी तरह स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना आपको सफलता दिला सकता हैं. विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती हैं. आपके किसी मित्र की तरफ से आपको साझेदारी का प्रस्ताव मिलने की उम्मीद बन रही हैं . इस प्रस्ताव से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की पूरी संभावना है . रुके हुए कार्य को पूरा करने का प्रयास करें. आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं . सोच समझकर निर्णय ले . जल्दबाजी में किसी भी कार्य को पूरा करने का प्रयास नुकसान दे सकता है. परिवार के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. जो काफी सोच समझकर लेना पड़ेगा.

स्वास्थ्य : माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. बार बार अस्पताल जाना पड़ सकता है. बदलते मौसम के चलते पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति : पिता से संपत्ति में अधिकार मिल सकता है. कार्य क्षेत्र में वेतन वृद्धि ने आर्थिक लाभ पहुंचाया है.

रिश्ते : परिजनों के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा. किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते है. जीवनसाथी के साथ किसी विवाह में शामिल हो सकते हैं.

