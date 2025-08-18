Kumbh Tarot Rashifal 18 August 2025: कुंभ राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, वाद विवाद से दूर रहें

कुंभ (Aquarius)::

Cards:- Five of wands

किसी बात को लेकर भयभीत हो सकते हैं. काफी समय पहले किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात से कुछ फायदा मिला था. अब इस बात को लेकर कुछ परेशानी हो सकती हैं. सामने वाला आपकी जान पहचान का गलत फायदा ले सकता हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ करीबी को लेकर कुछ अफवाहें फैल गई है. जिसके चलते आपने खुद को सीमित कर लिया है. हालांकि ये अफवाहें पूरी तरह से गलत नहीं है. फिर भी आप अभी किसी भी रिश्ते को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है. किसी मित्र के सहयोग करने की वजह से कुछ लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हों सकता हैं. सामने वाला पक्ष काफी दबदबा रखता है. जिसके चलते आपको थोड़ी परेशानी हो सकती हैं. परिवार का विवाह को लेकर दवाब बढ़ता ही जा रहा है. कुछ अच्छे प्रस्ताव आए है. जिनपर अभी सहमति बनाना बाकी है. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है. हो सकता हैं, कि जल्द ही किसी अच्छे प्रस्ताव को प्राप्त कर सकें.

Advertisement

स्वास्थ्य:खाने में कुछ गलत आने के कारण गले में संक्रमण हो सकता हैं. इस समय बाहर के खानपान से थोड़ा परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता हैं. सामने वाला पैसे उधार लेकर वापस करने की नीयत नहीं रख रहा है.

रिश्ते: पुराने खराब हो चुके रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं. कही से थोड़ी से धनराशि मिलने की उम्मीद हैं.

---- समाप्त ----