Kumbh Tarot Rashifal 17 August 2025: कुंभ राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 17 August 2025: जीवन में अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल दें. जो आवश्यक हैं. उन पर ध्यान केंद्रित करें. ये समय पुराने विचारों,नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का भी हैं. कोई कीमती चीज को खो सकते है या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है.

aquarius horoscope
कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Hermit

इस भागमभाग भरी जिंदगी में हम अक्सर कई जरूरी बातों को नजरंदाज कर देते है. जिसके कारण कभी कभी हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं. कुछ करीबी रिश्तों को कार्य की अधिकता के चलते खुद से दूर कर सकते हैं. अब इस स्थिति से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे है. किसी को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे अपने जीवन में संतुलन स्थापित किया जाएं. इस बात पर विचार कर रहे है. अभी तक सभी कार्यों में जल्दबाजी और असंयमित व्यवहार करते चले आए हैं. जीवन में कुछ नए बदलाव लाने के प्रयास कीजिए. धैर्य,संयम और शांति के साथ आगे बढ़ना सफलता के नए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. जीवन में अनावश्यक चीजों को बाहर निकाल दें. जो आवश्यक हैं. उन पर ध्यान केंद्रित करें. ये समय पुराने विचारों,नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का भी हैं. कोई कीमती चीज को खो सकते है या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है. जिससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आ जाएं.

स्वास्थ्य: ज्यादा समय यात्रा करने के कारण शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को काफी कमजोर महसूस कर सकते हैं. सुपाच्य भोजन और दिनचर्या में आराम शामिल कर इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं पर पैसा अटकने से मन चिंतित हो रहा है. सामने वाला पैसा लौटने की कोई भी बात नहीं कर रहा हैं.

रिश्ते:प्रिय के साथ बहस के चलते उसने पूरी तरह से बात बंद कर दी हैं. सामने वाले को मानने की कोशिश कर सकते हैं.

 

 

