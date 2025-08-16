scorecardresearch
 

Kumbh Tarot Rashifal 16 August 2025: कुंभ राशि वाले आर्थिक संकट में फंसा सकते हैं, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 16 August 2025: यदि किसी सरकारी सहयोग की जरूरत पड़ रही हैं. तो उसके लिए सकारात्मक प्रयास कीजिए. आपको मदद मिल सकती हैं. अपनी वाणी की मधुरता पर ध्यान दीजिए. हो सकता हैं, कि सामने वाला कुछ अक्खड़ स्वभाव का हो.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Six of Cups

ननिहाल से कोई बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ सकती हैं. हो सकता हैं, कि ये खुशखबरी आपको किसी संपत्ति की प्राप्ति की या विवाह के लिए उचित जीवनसाथी के मिलने को लेकर हो सकती हैं. आपके किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी उच्च अधिकारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ रही हैं. आप संकोच में किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं. अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए और आगे बढ़कर बात करने का प्रयास करें. आप कोशिश करेंगे,तो आपको सफलता जरूर मिलेगी. यदि किसी सरकारी सहयोग की जरूरत पड़ रही हैं. तो उसके लिए सकारात्मक प्रयास कीजिए. आपको मदद मिल सकती हैं. अपनी वाणी की मधुरता पर ध्यान दीजिए. हो सकता हैं, कि सामने वाला कुछ अक्खड़ स्वभाव का हो. उसके साथ किया आपका नम्रतापूर्ण व्यवहार उससे अपना काम पूरा करने में आपका सहयोग करेगा. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते में कुछ सुधार आता नजर आ रहा हैं. अपने अहम को दरकिनार करके रिश्ते को बचाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: कई बार हाथों में सुन्नता महसूस कर सकते हैं. इस बात का जिक्र चिकित्सक से करेंगे.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन किसी मित्र के साथ आपकी मित्रता को खराब कर सकता हैं. व्यर्थ की फिजूलखर्ची को कम कीजिए.

रिश्ते: सामने वाले की गलती को माफ करके आगे बढ़ जाए. किसी को बार बार आपको चोट पहुंचने का मौका न दें.

