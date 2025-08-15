Kumbh Tarot Rashifal 15 August 2025: कुंभ राशि वाले आर्थिक संकट में फंसा सकते हैं, खानपान का ध्यान रखें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Moon

अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो आपके परिवार के अतीत से जुड़ा हो सकता हैं. इस व्यक्ति के आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ अंतरंग संबंध रहे होंगे. ऐसा आपको शक हो सकता है. व्यवसाय में आ रहे अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. आपके विरोधी भी इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हैं. इस स्थिति में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपकी जरा सी भी चूक आपके हाथ से अच्छे मौकों को निकाल ले जा सकती है. और उसका फायदा सामने वाला उठा लेगा . अपनी योजनाओं कोकिसी के साथ साझा ना करें. अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें. सामने वाला आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो. उसके साथ व्यवसाय संबंधी किसी भी योजना को साझा ना करें. समय आपके प्रतिकूल है कौन आपको किस वक्त हानि पहुंचा दे. इस बात का आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं लगेगा . धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाए. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे.

स्वास्थ्य: अपने खान पान को नियंत्रित करें. नियमित दिनचर्या को अपनाए.

आर्थिक स्थिति: एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़े आर्थिक संकट में फंसा सकती हैं. किसी भी आगजक पर बिना पड़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते: इस समय रिश्तों पर से विश्वास उठता नजर आ रहा है. शांति की तलाश में किसी आध्यात्मिक आश्रम में जा सकते हैं.

---- समाप्त ----